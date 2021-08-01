Администратор одного из белгородских пабликов погиб в ДТП

Фото из сообщества «Волоконовка online» в соцсети «ВКонтакте»

Авария произошла поздно вечером в поселке Волоконовка.

Печальные новости пришли из поселка Волоконовка Белгородской области. Вечером 31 июля там погиб в автоаварии администратор местного интернет-паблика, насчитывающего более тринадцати с половиной тысяч подписчиков, Артур Гамаюнов.

Согласно официальной информации, опубликованной на сайте УМВД области, ДТП произошло около одиннадцати вечера на улице Жукова. По предварительным данным, Артуру Гамаюнову, ехавшему на мотоцикле «Хонда», не предоставил преимущество в движении 22-летний водитель «Лады Приоры». Мотоциклист получил серьезные травмы, от которых скончался.