Еще 141 житель Белгородской области заболел коронавирусом

Всего с начала пандемии в Белгородской области от коронавируса вылечился 39661 человек. Фото: ИВАНОВА Диана

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще три пациента с подтвержденным COVID-19.

Это два жителя Старооскольского городского округа 1947 и 1967 годов рождения и жительница Губкинского городского округа 1932 года рождения. Все трое проходили лечение в Старооскольской окружной больнице.

За это же время 141 пациент заболел, а выздоровели – 36.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 44732 человека, выздоровел – 39661, умерли – 894.

Сейчас из 1289-ти госпитализированных 41 человек находится в тяжелом состоянии на ИВЛ.

11003 белгородца - на самоизоляции, 16714 – изолированы из-за контакта с заболевшими, 116705 – сняты с самоизоляции.