Еще 145 жителей Белгородской области вылечились от коронавируса

На сегодняшний день 16714 белгородцев изолированы из-за контакта с заболевшими. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще пять пациентов с подтвержденным COVID-19.

Это три жителя Старооскольского городского округа 1939, 1941 и 1983 годов рождения, жительница Старооскольского городского округа 1952 года рождения, а также житель Корочанского района 1931 года рождения. Все пятеро проходили лечение в Старооскольской окружной больнице.

За это же время 143 пациента заболели, а выздоровели – 145.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболел 44591 человек, выздоровели – 39625, умерл – 891.

Сейчас из 1248-ми госпитализированных 40 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

11021 белгородец - на самоизоляции, 16714 – изолированы из-за контакта с заболевшими, 116333 – сняты с самоизоляции.