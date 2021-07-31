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Здоровье31 июля 2021 13:10

Еще 145 жителей Белгородской области вылечились от коронавируса

Тем временем за минувшие сутки в регионе 143 человека заболели COVID-19
Алексей СЕРГУНИН
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На сегодняшний день 16714 белгородцев изолированы из-за контакта с заболевшими.

На сегодняшний день 16714 белгородцев изолированы из-за контакта с заболевшими.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще пять пациентов с подтвержденным COVID-19.

Это три жителя Старооскольского городского округа 1939, 1941 и 1983 годов рождения, жительница Старооскольского городского округа 1952 года рождения, а также житель Корочанского района 1931 года рождения. Все пятеро проходили лечение в Старооскольской окружной больнице.

За это же время 143 пациента заболели, а выздоровели – 145.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболел 44591 человек, выздоровели – 39625, умерл – 891.

Сейчас из 1248-ми госпитализированных 40 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

11021 белгородец - на самоизоляции, 16714 – изолированы из-за контакта с заболевшими, 116333 – сняты с самоизоляции.