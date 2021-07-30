Белгородский студент украл у предпринимателя свыше 64 тысяч рублей

Потерпевший заметил пропажу денежных средств со счета, получив уведомление о списании сразу 30 тысяч рублей.
Фото: Алексей СЕРГУНИН
64-летний индивидуальный предприниматель обратился с заявлением о краже денежных средств с банковского счета в ОМВД России по Прохоровскому району.
После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 18-летний студент.
По предварительным данным, прошлым летом молодой человек подрабатывал у предпринимателя, строившего магазин. Потерпевший предоставил студенту свою банковскую карту, чтобы он купил для рабочих продукты.
Воспользовавшись ситуацией, подозреваемый сфотографировал ее с двух сторон. «В период с июня по 17 июля этого года молодой человек с помощью данных банковской карты предпринимателя оплачивал интернет-покупки», - сообщает УМВД России по Белгородской области.
Он приобретал мебель, спортивный инвентарь, а также платье для девушки, потратив в общей сложности более 64 тысяч рублей. Потерпевший заметил пропажу денежных средств со счета, получив уведомление о списании сразу 30 тысяч рублей.
Теперь в соответствии с п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до шести лет.