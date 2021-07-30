31 июля в Белгородской области будет +32 градуса

Не забывайте о безопасности во время пребывания на водоемах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным белгородских синоптиков, завтра, 31 июля на территории региона ожидается переменная облачность.

Ночью местами небольшие дожди. Днем преимущественно без осадков.

Ветер западный, ночью от четырех до девяти метров в секунду, днем – от семи до 12-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью от 14-ти до 19-ти градусов тепла, днем – от плюс 27-ми до плюс 32-х градусов.

В Белгороде ночью – от 17-ти до 19-ти градусов выше ноля, днем – от 29-ти до 31-го градуса тепла.

Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует жителям региона носить легкую, свободную одежду из натуральных тканей, обязательно надевать легкие головные уборы и брать с собой бутылочку с водой. В период максимальной солнечной активности - с 11 до 17 часов - старайтесь не находиться на улице долгое время.

Не забывайте про правила пожарной безопасности: если на улице вы заметили возгорание сухой травянистой растительности, не оставайтесь равнодушными. Попробуйте самостоятельно потушить его или обратитесь в пожарную охрану по телефону «101» или «112».

Объясните детям, чем опасны игры с огнем и сжигание сухой травы, напомните им правила поведения при пожаре. Постарайтесь не оставлять детей без присмотра во время летних каникул.

Не забывайте о безопасности во время пребывания на водоемах. Не оставляйте детей без присмотра.

В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения «112». Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области - 39-99-99.