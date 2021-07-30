В Белгородской области задержали похитителей более 26 тонн пшеницы

Предварительная сумма ущерба составила около полумиллиона рублей. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

28 июля сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 2 УМВД России по Старому Осколу во взаимодействии с участковыми по горячим следам задержали подозреваемых в краже пшеницы с поля одной из агрофирм.

Ими оказались работники предприятия - водитель «КамАЗа» и четверо механизаторов. «Злоумышленники были задержаны полицейскими при попытке сбыта похищенного в Алексеевском городском округе», - информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, пятеро работников агрофирмы при уборке зерна на одном из полей Старооскольского городского округа похитили более 26 тонн пшеницы, чтобы впоследствии ее продать. Предварительная сумма ущерба составила около полумиллиона рублей.

Собственник предприятия узнал о произошедшем от правоохранителей, когда похищенное было возвращено на территорию агрофирмы.

Теперь в соответствии с п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в крупном размере) похитителям грозит до шести лет лишения свободы.