На Белгородчине задержали мужчину, поджегшего «Мерседес»

Теперь мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В апреле этого года в селе Таврово Белгородского района загорелся «Мерседес». Было установлено, что причиной происшествия стал поджог.

После проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили личность подозреваемого. Житель города Шебекино 1995 года рождения был задержан оперативниками при силовой поддержке сотрудников ОМОН регионального управления Росгвардии.

По предварительным данным, автомобилем «Мерседес», принадлежащим жителю Белгорода, пользовалась его знакомая. Со слов подозреваемого, в марте на одной из улиц областного центра между ним и автомобилисткой произошел дорожный конфликт.

Злоумышленник проследовал за девушкой и увидел, где она припарковала транспортное средство. Спустя месяц мужчина приехал к дому оппонентки и поджег машину, облив ее бензином. Ущерб, причиненный владельцу, составил 1 миллион 820 тысяч рублей.

«Теперь в соответствии с ч.2 ст.167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога) мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет», - сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.