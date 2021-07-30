Еще 142 жителя Белгородской области заболели коронавирусом

Сейчас из 1242-х госпитализированных 40 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще четыре пациента с подтвержденным COVID-19.

Это три жителя Старооскольского городского округа 1938, 1954 и 1958 годов рождения и жительница Старооскольского городского округа 1961 года рождения. Все четверо проходили лечение в Старооскольской окружной больнице.

За это же время 142 пациента заболели, а выздоровели – 139.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 44448 человек, выздоровели – 39480, умерли – 886.

Сейчас из 1242-х госпитализированных 40 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

11024 белгородца - на самоизоляции, 16713 – изолированы из-за контакта с заболевшими, 116023 – сняты с самоизоляции.