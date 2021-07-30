В Белгородской области мужчина убил и съел собаку

Убитую собаку мужчина разделал на части и употребил в пищу в общежитии, где проживает. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Представить Общественного совета при УМВД России по Белгородской области Андрей Маслов сообщил в полицию о том, что к нему обратилась читательница по вопросу жестокого обращения с животным. Она обнаружила в социальной сети видео того, как в Губкинском городском округе мужчина убивает собаку.

При проведении проверки по данному факту правоохранители установили личность мужчины, который запечатлен на записи. Им оказался 38-летний ранее судимый и состоящий на учете у врача-нарколога житель Губкина. Для дальнейшего разбирательства он был доставлен в территориальный отдел полиции.

По предварительным данным, 21 июля в лесопосадке недалеко от городского пляжа мужчина нанес собаке несколько ударов по голове молотком, после чего она перестала подавать признаки жизни. Видеозапись происходящего он сам опубликовал в социальной сети. Убитую собаку мужчина разделал на части и употребил в пищу в общежитии, где проживает.

Теперь в соответствии с п. «г» ч. 2 ст. 245 УК РФ (жесткое обращение с животными, совершенное с публичной демонстрацией в информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть «Интернет») ему грозит тюремный срок от трех до пяти лет.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства совершенного преступления, в том числе проверяется озвученная мужчиной версия о том, что он якобы нашел бездомное животное.

Установлены предполагаемый хозяин собаки, а также гражданин, производивший по просьбе 38-летнего губкинца видеосъемку. Расследование уголовного дела продолжается.