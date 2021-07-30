Интернет-мошенник обманул десять белгородских девушек

На объявление откликнулись десять оскольчанок, которые перевели денежные средства злоумышленнику, но оплаченный товар так и не получили. Фото: Алексей СЕРГУНИН

«В Старом Осколе завершено расследование уголовного дела по фактам дистанционного мошенничества», - сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Осенью прошлого года в полицию Старого Оскола стали обращаться местные жители с заявлениями о мошенничестве, совершенном под предлогом покупки текстильного товара через интернет. Все потерпевшие делали заказ на одной и той же странице в социальной сети, а перевод денежных средств осуществляли на один и тот же банковский счет. Общий ущерб составил более 40 тысяч рублей. Для некоторых потерпевших причиненный ущерб был значительным.

По итогам оперативно-розыскных мероприятий сотрудники специально созданного отделения уголовного розыска по противодействию преступлениям в сфере информационно-телекоммуникационных технологий установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 26-летний работающий ранее не судимый староосколец.

По предварительным данным, злоумышленник нашел чужую банковскую карту и решил воспользоваться ситуацией. В конце августа мужчина создал в соцсети вымышленную страницу и разместил заведомо ложную информацию об организации совместной оптовой покупки текстильного товара. В роли оргнизатора он брал на себя обязательства по закупке, которые выполнить не мог и не собирался.

На объявление откликнулись десять оскольчанок, которые перевели денежные средства злоумышленнику, но оплаченный товар так и не получили. Всего же на фейковую страницу подписалось около двадцати тысяч человек, и потерпевших могло быть больше, если бы полиция вовремя не вмешалась в процесс.

По делу допрошены десятки потерпевших и свидетелей, изучены сотни документов, проведены необходимые обыски и выемки. В настоящее время расследование окончено. Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

Суммарно возбуждено 10 уголовных дел в соответствии с ч. 1 и ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).