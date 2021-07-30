Белгород
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Недвижимость30 июля 2021 9:01

Белгородцы могут бесплатно провести газ к своему дому

С августа можно будет подать заявку через Госуслуги, портал МФЦ или СОЦГАЗ.РФ
Алексей СЕРГУНИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
К заявке необходимо приложить правоустанавливающие документы на земельный участок и индивидуальный жилой дом, ситуационный план, паспорт, СНИЛС и контактные данные.

К заявке необходимо приложить правоустанавливающие документы на земельный участок и индивидуальный жилой дом, ситуационный план, паспорт, СНИЛС и контактные данные.

Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

«Белгородцы могут бесплатно провести газ к своему дому», - сообщает пресс-служба городской администрации.

Сегодня подать заявку можно во всех филиалах, газовых участках и службах, на сайте АО «Газпром газораспределение Белгород», а уже с августа - через Госуслуги, портал МФЦ или СОЦГАЗ.РФ.

К заявке необходимо приложить правоустанавливающие документы на земельный участок и индивидуальный жилой дом, ситуационный план, паспорт, СНИЛС и контактные данные.

Уточнить информацию можно в управах или департаменте городского хозяйства мэрии по тел. (4722) 274-274 и 32-73-19.

Подробнее о программе бесплатной догазификации здесь.