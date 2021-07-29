30 июля в Белгородской области ждут дожди с грозами

Днем кратковременные дожди, местами грозы. Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным белгородских синоптиков, 30 июля на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода.

Ночью без существенных осадков. Днем кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер западный, ночью – от пяти до десяти метров в секунду, днем – от семи до 12-ти метров в секунду, при грозах местами до 17-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от 16-ти до 21-гго градуса тепла, днем – от 27-ми до 32-х градусов выше ноля.

В Белгороде ночью – от плюс 19-ти до плюс 21-го градуса, днем – от 29-ти до 31-го градуса выше ноля.

В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения – 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Белгородской области - 8(4722) 39-99-99.