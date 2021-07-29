Под Белгородом строят новый детский сад

Площадь нового объекта составит больше 2,6 тысяч квадратных метров. Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округа.

«Детский сад на 180 малышей строят в Старом Осколе», - сообщает пресс-служба местной администрации.

Учреждение возводят в микрорайоне Дубрава в рамках национального проекта «Демография».

Площадь нового объекта составит больше 2,6 тысяч квадратных метров. Фундамент уже готов, стены возводят сразу с облицовкой.

Отметим, с 1 июля в Старом Осколе уже начал работу новый детский сад в микрорайоне ИЖС Северный, еще два подобных дошкольных учреждения откроют в ближайшее время в микрорайонах Центральный и Пушкарские дачи. Все три новых детсада предназначены для детей до трех лет.