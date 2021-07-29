Еще 113 жителей Белгородской области вылечились от коронавируса

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 44306 человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще шесть пациентов с подтвержденным COVID-19.

Это два жителя Старооскольского городского округа 1936 и 1938 годов рождения, две жительницы Старооскольского городского округа 1935 и 1951 годов рождения и житель Красноярского края 1954 года рождения. Все пятеро проходили лечение в Старооскольской окружной больнице.

Также среди скончавшихся - жительница Белгорода 1925 года рождения, проходившая лечение в белгородской городской больнице №2.

За это же время 141 пациент заболел, а выздоровели – 113.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 44306 человек, выздоровел – 39341, умерли – 882.

Сейчас из 1311-ти госпитализированных 40 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

10965 белгородцев - на самоизоляции, 16706 – изолированы из-за контакта с заболевшими, 115798 – сняты с самоизоляции.