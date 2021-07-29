Белгородские волейболисты провели первую тренировку на новой арене

2 октября белгородцы проведут стартовый матч чемпионата России-2021/22. Фото belogorievolley.ru.

Волейбольный клуб «Белогорье» провел первую тренировку на площадке «Белгород Арены», крупнейшего в Черноземье спортивного сооружения, в котором «львы» теперь будут играть домашние матчи.

Пока игровые тренировки команда будет проводить и в «Космосе», и на «Белгород Арене».

В конце августа «Белогорье» планирует принять участие в Мемориале Вячеслава Платонова в Санкт-Петербурге.

Затем с 6 по 26 сентября в Москве и Санкт-Петербурге белгородцы сыграют два тура первого этапа Кубка страны, а 2 октября проведут стартовый матч чемпионата России-2021/22.

Напомним, что прошлый сезон стал худшим в истории одного из самых титулованных клубов страны. По итогам розыгрыша суперлиги наши земляки заняли последнее 14-е место.