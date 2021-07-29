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Недвижимость29 июля 2021 14:40

В Белгороде заменили свыше трех километров ветхих теплосетей

Работы завершатся в сентябре
Алексей СЕРГУНИН
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Новые трубы покрыли базальтовой изоляцией, что продлит срок службы оборудования и снизит тепловые потери.

Новые трубы покрыли базальтовой изоляцией, что продлит срок службы оборудования и снизит тепловые потери.

Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

«Продолжается подготовка жилищно-коммунального хозяйства областного центра к отопительному сезону», - сообщает пресс-служба администрации Белгорода.

Введены в работу участки на ул. Апанасенко, 5 Августа и Костюкова. На Народном бульваре энергетики смонтировали 1,2 километра распределительных и магистральных трубопроводов.

Новые трубы покрыли базальтовой изоляцией, что продлит срок службы оборудования и снизит тепловые потери.

Продолжается ремонт внутриквартальной сети по ул. Губкина и Народном бульваре, а также износившихся участков теплотрасс, выявленных во время гидроиспытаний.

Уже суммарно заменили более трех километров ветхих теплосетей.

Работы завершатся в сентябре.