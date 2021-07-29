В Белгороде заменили свыше трех километров ветхих теплосетей

Новые трубы покрыли базальтовой изоляцией, что продлит срок службы оборудования и снизит тепловые потери.
Фото: пресс-служба администрации Белгорода.
«Продолжается подготовка жилищно-коммунального хозяйства областного центра к отопительному сезону», - сообщает пресс-служба администрации Белгорода.
Введены в работу участки на ул. Апанасенко, 5 Августа и Костюкова. На Народном бульваре энергетики смонтировали 1,2 километра распределительных и магистральных трубопроводов.
Новые трубы покрыли базальтовой изоляцией, что продлит срок службы оборудования и снизит тепловые потери.
Продолжается ремонт внутриквартальной сети по ул. Губкина и Народном бульваре, а также износившихся участков теплотрасс, выявленных во время гидроиспытаний.
Уже суммарно заменили более трех километров ветхих теплосетей.
Работы завершатся в сентябре.