В Белгороде заменили свыше трех километров ветхих теплосетей

Новые трубы покрыли базальтовой изоляцией, что продлит срок службы оборудования и снизит тепловые потери. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

«Продолжается подготовка жилищно-коммунального хозяйства областного центра к отопительному сезону», - сообщает пресс-служба администрации Белгорода.

Введены в работу участки на ул. Апанасенко, 5 Августа и Костюкова. На Народном бульваре энергетики смонтировали 1,2 километра распределительных и магистральных трубопроводов.

Новые трубы покрыли базальтовой изоляцией, что продлит срок службы оборудования и снизит тепловые потери.

Продолжается ремонт внутриквартальной сети по ул. Губкина и Народном бульваре, а также износившихся участков теплотрасс, выявленных во время гидроиспытаний.

Уже суммарно заменили более трех километров ветхих теплосетей.

Работы завершатся в сентябре.