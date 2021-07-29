Белгородец грозился убить бывшую жену

Злоумышленник принес домой топор и, оставшись в квартире наедине с бывшей женой, стал ей угрожать. Фото: Алексей БУЛАТОВ

36-летняя жительница Белгорода сообщила в местный отдел полиции № 2, что бывший супруг угрожал убить ее.

По предварительным данным, пара развелась в 2018 году, после чего женщина переехала с детьми на съемную квартиру. Узнав, что бывшего мужа нет в городе, потерпевшая вернулась в их общую квартиру. Вскоре мужчина возвратился.

Бывшие супруги несколько недель прожили вместе, после чего между ними вновь начались конфликты.

На днях злоумышленник принес домой топор и, оставшись в квартире наедине с бывшей женой, стал ей угрожать. Потерпевшая позвонила старшей дочери и рассказала о происходящем. Девушка сразу же приехала к матери, но угрозы продолжились и в ее присутствии. Потерпевшая и ее дочь выбежали на улицу и обратились за помощью в полицию.

Теперь в соответствии с ч.1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Если вы подверглись бытовому насилию или стали очевидцем такого конфликта, необходимо незамедлительно обратиться в полицию по телефонам «02» либо с мобильного – «102» или «112». От своевременно поступившей в правоохранительные органы информации могут зависеть жизнь и здоровье человека.