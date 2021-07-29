В Белгородской области девушка порезала себе ноги, чтобы увидеть возлюбленного

Инсценируя преступление, девушка положила возле кровати нож, якобы забытый в спешке злоумышленником, а также поранила себе ноги. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Ночью 12 июля в ОМВД России по Белгородскому району обратилась 22-летняя жительница поселка Северный. Девушка сообщила, что в ее дом через чердак проник грабитель. Угрожая ножом, он похитил две банки пива, после чего скрылся.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Исследовав все обстоятельства, правоохранители пришли к выводу о том, что полученные сведения из уст девушки не соответствуют действительности.

Впоследствии она призналась, что придумала историю о грабителе, так как хотела, чтобы ее возлюбленный отложил все свои дела и приехал к ней. Инсценируя преступление, она положила возле кровати нож, якобы забытый в спешке злоумышленником, а также поранила себе ноги.

«Для большей убедительности сообщила о преступлении не только молодому человеку, но и в полицию», - сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Теперь в соответствии с ч.1 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления) ей грозит лишение свободы на срок до двух лет.