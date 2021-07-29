В Белгородской области из-за несоблюдения масочного режима закрыли салон красоты

Владельца учреждения привлекли к административной ответственности, деятельность салона со вчерашнего дня приостановлена. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Губкине сотрудники одного из салонов красоты при обслуживании клиентов не использовали средства защиты органов дыхания. Нарушения выявили во время очередного рейда межведомственной комиссии.

Владельца учреждения привлекли к административной ответственности, деятельность салона со вчерашнего дня приостановлена.

Отметим, что работа по контролю за соблюдением ограничений, введенных в рамках предотвращения распространения коронавирусной инфекции, в регионе продолжается.

«Специальные рейды в городских округах и районах проводят ежедневно», - сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Напомним, что на прошлой неделе на несколько дней приостанавливали работу двух торговых центров в столице региона.