Игорь Маковский принял защиту курсовых работ первого потока специалистов по направлению «Инженер по знаниям»

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На защите выпускных квалификационных работ также присутсвовали руководитель рабочей группы «Энерджинет» Национальной технологической инициативы Олег Гринько и представители компании «Т-система», которая выступила организатором образовательного курса.

Учебная программа частью масштабного проекта по созданию первой в контуре Обществ онтологической модели района электрической сети (РЭС), который реализуется на базе Ясногорского РЭС филиала «Тулэнерго».

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- Разработанная онтологическая модель позволит в будущем максимально снизить человеческий фактор при принятии решений на уровне района электрических сетей. Это один из ключевых этапов перехода к полностью автоматизированной системе оперативно-технологического управления электросетевым комплексом. Реализация проекта будет способствовать повышению надежности энергоснабжения жителей населенных пунктов Тульской области и скорости реагирования на технологические нарушения, - отметил генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.