В Белгородской области женщина оклеветала бывшего сожителя

Будучи в состоянии опьянения, она поссорилась со своим сожителем и предложила ему расстаться. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

22 июля около 23 часов 30 минут 47-летняя женщина сообщила в УМВД России по Старому Осколу, что из ее дома пропали 237 тысяч рублей. В совершении кражи местная жительница подозревала своего сожителя, который в эту ночь поссорился с ней, собрал вещи и ушел.

В результате оперативники выяснили, что женщина намеренно соврала. По предварительным данным, будучи в состоянии опьянения, она поссорилась со своим сожителем и предложила ему расстаться.

Мужчина собрал вещи и ушел. Это не понравилась хозяйке дома, она потребовала от него вернуться, пригрозив уголовным делом.

Теперь в соответствии с ч. 1 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления) женщине грозит до двух лет лишения свободы.