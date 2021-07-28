В Белгородскую область возвращаются грозы и град

При граде, находясь на улице, постарайтесь выбрать укрытие (подземные переходы, подъезды зданий и т.д.). Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

По данным белгородских синоптиков, завтра, 29 июля на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода.

Ночью небольшие дожди, днем местами кратковременные дожди. Местами грозы, днем в отдельных районах град.

Ветер западный, ночью от четырех до девяти метров в секунду, днем – от шести до 11-ти метров в секунду, при грозах местами порывы до 18-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью от 15-ти до 20-ти градусов тепла, днем – от 27-ми до 32-х градусов выше ноля.

В Белгороде ночью от плюс 17-ти до плюс 19-ти градусов, днем – от 30-ти до 32-х градусов тепла.

Главное управление МЧС России по Белгородской области призывает соблюдать меры безопасности при сильном дожде и приближении грозового фронта.

Если вы находитесь в помещении, то обязательно выключите все электроприборы, а лучше полностью отключите электропитание в доме (квартире). Закройте балкон, окна, форточки, также по возможности зашторьте окна.

Если вы находитесь в дороге, то вам следует остановить автомобиль. Но только помните, что при таких случаях нужно держаться подальше от линий электропередач и деревьев. После того как вы нашли подходящее место, сделайте следующее: закройте все окна, заглушите двигатель, выключите магнитофон и сложите антенну.

Нередко бывают случаи, когда гроза застает людей во время катания на лодке или рыбной ловли. Водоем - одно из наиболее опасных мест во время грозы. Самое главное - отойти от воды на максимально возможное расстояние. Если вы оказались в лодке, то немедленно направляйтесь к берегу.

При граде, находясь на улице, постарайтесь выбрать укрытие (подземные переходы, подъезды зданий и т.д.). Если это невозможно, постарайтесь прикрыть голову руками, сумкой, одеждой. Ни в коем случае не покидайте автомобиль. Помните, что средняя продолжительность града составляет примерно шесть минут, и очень редко он продолжается дольше 15 минут.

При усилении ветра следует ограничить выход из зданий. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий.

Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Ни в коем случае не пытайтесь укрываться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями.

Опасно стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам. Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефону «112». «Телефон доверия» Главного управления МЧС России по Белгородской области 8(4722) 39-99-99.