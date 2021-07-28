Под Белгородом подожгли магазин

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства и круг лиц, причастных к инциденту. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

27 июля в 2 часа 15 минут в ОМВД России по Яковлевскому городскому округу поступило сообщение о том, что в селе Алексеевка горит продуктовый магазин.

Предварительно установлено, что причиной возгорания стал поджог. Ущерб оценивается в сумме более 500 тысяч рублей.

По данному факту следственный отдел ОМВД России по Яковлевскому городскому округу возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 167 УКРФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога). Максимальные санкции – лишение свободы на срок до пяти лет.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства и круг лиц, причастных к инциденту.