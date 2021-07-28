Рекорд по-белгородски: перед тем как сесть за руль, водитель влил в себя бутылку

В мае текущего года мужчина уже привлекался к ответственности за нетрезвое вождение. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

22 июля около 18 часов 15 минут при патрулировании улицы Чехова в поселке Борисовка внимание инспекторов ДПС привлек автомобиль «ВАЗ 21074», водитель которого имел явные признаки алкогольного опьянения.

Результаты проведенного освидетельствования подтвердили данный факт. Кроме того, в ходе проверки было установлено, что 43-летний мужчина сел за руль, будучи лишенным права управления. В мае текущего года он уже привлекался к ответственности за нетрезвое вождение.

«Во время общения с сотрудниками полиции мужчина признался, что перед поездкой выпил бутылку водки», - информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Теперь в соответствии с ч.1 ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, ранее подвергнутым административному наказанию) белгородцу грозит до двух лет лишения свободы.