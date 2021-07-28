Еще 145 жителей Белгородской области заболели коронавирусом

Сейчас из 1289-ти госпитализированных 40 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще шесть пациентов с подтвержденным COVID-19.

Это жительница Губкинского городского округа 1932 года рождения, житель Старооскольского городского округа 1962 года рождения, жительница Старооскольского городского округа 1950 года рождения, житель Новооскольского городского округа 1956 года рождения, жительница Валуйского городского округа 1963 года рождения, а также жительница Республики Коми 1951 года рождения. Все шестеро проходили лечение в Старооскольской окружной больнице.

За это же время 145 пациентов заболели, а выздоровели – 133.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 44165 человек, выздоровели – 39228, умерли – 876.

Сейчас из 1289-ти госпитализированных 40 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

10949 белгородцев - на самоизоляции, 16676 – изолированы из-за контакта с заболевшими, 115579 – сняты с самоизоляции.