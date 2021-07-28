12 муниципалитетов Белгородчины преодолели 60-процентный барьер по вакцинации от COVID-19

В настоящее время более 617 тысяч жителей прошли первый этап вакцинации от COVID-19. Фото оперштаба Белгородской области по коронавирусу.

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, 12 муниципалитетов региона преодолели 60-процентный барьер по вакцинации взрослого населения от COVID-19.

Напомним, на прошлой неделе это были: Волоконовский, Ивнянский, Корочанский, Красненский, Красногвардейский, Краснояружский, Чернянский районы и Новооскольский городской округ.

За неделю к ним добавились Шебекинский и Яковлевский городские округа, а также Прохоровский и Борисовский районы.

Белгородская область выполнила свой план на 82,2 процента. В настоящее время более 617 тысяч жителей прошли первый этап вакцинации от COVID-19, а полный курс завершили почти 470 тысяч.