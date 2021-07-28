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Здоровье28 июля 2021 12:10

В Белгородскую область поступило свыше 13 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт»

Первый транш прибыл в регион накануне
Алексей СЕРГУНИН
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Данный препарат в приоритетном порядке рекомендован для повторной вакцинации ранее вакцинированных граждан, а также перенесших COVID-19.

Данный препарат в приоритетном порядке рекомендован для повторной вакцинации ранее вакцинированных граждан, а также перенесших COVID-19.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

«В Белгородскую область поступило 13,5 тысяч доз «Спутник Лайт», - сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Первый транш новой вакцины от Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи прибыл в регион накануне.

«Она предназначена для вакцинации от COVID-19 населения в возрасте от 18 до 60 лет, - написал в соцсетях начальник департамента здравоохранения области Андрей Иконников. - Это однокомпонентная вакцина. Распределим между муниципалитетами, все медицинские организации получат и можно по желанию прививаться у себя по месту».

Отметим, что на сайте стопкоронавирус.рф указывается, что данный препарат в приоритетном порядке рекомендован для повторной вакцинации ранее вакцинированных граждан, а также перенесших COVID-19, с целью ускоренного создания иммунитета в условиях пандемии.