В Белгородскую область поступило свыше 13 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт»

Данный препарат в приоритетном порядке рекомендован для повторной вакцинации ранее вакцинированных граждан, а также перенесших COVID-19. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

«В Белгородскую область поступило 13,5 тысяч доз «Спутник Лайт», - сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Первый транш новой вакцины от Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи прибыл в регион накануне.

«Она предназначена для вакцинации от COVID-19 населения в возрасте от 18 до 60 лет, - написал в соцсетях начальник департамента здравоохранения области Андрей Иконников. - Это однокомпонентная вакцина. Распределим между муниципалитетами, все медицинские организации получат и можно по желанию прививаться у себя по месту».

Отметим, что на сайте стопкоронавирус.рф указывается, что данный препарат в приоритетном порядке рекомендован для повторной вакцинации ранее вакцинированных граждан, а также перенесших COVID-19, с целью ускоренного создания иммунитета в условиях пандемии.