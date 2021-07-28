Воспитанник московского «Спартака» перебрался в Белгород

Илья Контанистов. Фото fcsalyut.ru.

Белгородский «Салют» заключил контракт с Ильей Контанистовым. 20-летний полузащитник обучался футбольному мастерству в школе ФК «Москва», затем в академии московского «Спартака».

Последние три года Илья играл за ФК «Спортакадемклуб» в первенстве III дивизиона.

Ранее под знамена «Салюта» перебрались вратарь Павел Ковалев, защитники Александр Степанов, Николай Смирных, Александр Викторов, Никита Олишевский, хавбеки Таймураз Тобоев, Кирилл Корольков, Артем Малахов, Тимур Дудайти и Евгений Дегтярев.