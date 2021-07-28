Злостный должник из Белгорода лишился машины

Если мужчина в течение десяти суток не оплатит все штрафы и исполнительский сбор, то машину продадут в счет погашения задолженности. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

Житель Белгорода накопил 210 неоплаченных штрафов ГИБДД на общую сумму 119 тысяч рублей. Так как на связь с судебными приставами должник не выходил, намеренно скрывался от представителей власти и продолжал игнорировать требования исполнительных документов, он лишился личного автотранспорта.

Приставы объявили в розыск принадлежащий белгородцу автомобиль «Ford EcoSport» 2018 года выпуска. Транспортное средство обнаружили в Севастополе и наложили на него арест.

«Если мужчина в течение десяти суток не оплатит все штрафы и исполнительский сбор, то машину продадут в счет погашения задолженности», - сообщает пресс-служба УФССП России по Белгородской области.