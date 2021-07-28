Белгородец похитил пять сотовых телефонов

Похищенное имущество мужчина сбыл неизвестным, а вырученные деньги потратил. Фото: Алексей СЕРГУНИН

34-летний белгородский индивидуальный предприниматель сообщил в местный отдел полиции о пропаже пяти телефонов и денежных средств в размере 15 тысяч рублей. По итогам оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления сотрудники уголовного розыска задержали 44-летнего мужчину.

По предварительным данным, подозреваемый около двух месяцев работал у потерпевшего. Оставшись на работе один, он взял из кассы денежные средства и пять сотовых телефонов, после чего уехал в другой город. Похищенное имущество мужчина сбыл неизвестным, а вырученные деньги потратил.

По возращению домой подозреваемый был задержан правоохранителями. «Сумма причиненного ущерба составила порядка 50 тысяч рублей», - сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Теперь в соответствии с п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину) мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.