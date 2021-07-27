Возрастет оплата труда у кастелянш, буфетчиц и ряда других категорий. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

«С 1 октября на Белгородчине повысят зарплату почти десяти тысячам бюджетникам сферы здравоохранения», - информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

Главная цель – помочь, в первую очередь, тем, у кого самый низкий уровень дохода.

Прибавку ожидают работники бюджетной сферы, занятые в медицинской отрасли, должности которых не были включены в перечень, утвержденный майскими указами президента РФ.

«В сфере здравоохранения региона размер заработной платы увеличится во всех бюджетных и казенных организациях, финансируемых как из областного бюджета, так и из Фонда обязательного медицинского страхования, - пояснил начальник департамента здравоохранения Андрей Иконников. - Зарплата повысится у сотрудников, относящихся к немедицинскому персоналу, за исключением управленческих должностей».

В частности, возрастет оплата труда у кастелянш, буфетчиц, уборщиков производственных и служебных помещений, водителей, дворников, разнорабочих, работников пищеблоков, лифтеров и ряда других категорий.