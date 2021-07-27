В Белгородской области намолотили первый миллион тонн зерновых

Белгородская область продолжает сохранять лидирующие позиции по уборке урожая среди регионов ЦФО. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе рабочей поездки в Ракитянский район ознакомился с ходом уборочных работ.

На поле площадью 81 гектар высажена яровая пшеница, а планируемая урожайность с этой площадки составит 52 центнера на гектар.

«Уборочная кампания в регионе идет высокими темпами, - отметил врио губернатора. - Убрано уже более трети площадей, отведенных под ранние зерновые культуры. Намолочено более одного миллиона тонн зерна».

Отметим, что Белгородская область продолжает сохранять лидирующие позиции по уборке урожая среди регионов ЦФО.

Наивысшую урожайность демонстрируют хозяйства Краснояружского, Ракитянского районов и Шебекинского городского округа.

«Кроме того, уборка ячменя близится к завершению. Уже обмолочено 67 процентов площадей и собрано прядка 250 тысяч тонн», - сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.