Белгородец подарил сыну сворованный телефон

Молодой человек знал о том, что телефон похищен. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В прошлом месяце отдел дознания УМВД России по Старому Осколу возбудил уголовное дело в отношении 42-летнего жителя Чернянского района в соответствии с ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В ходе расследования полицейские выявили еще одно преступление.

По предварительным данным, 42-летний мужчина, отдыхая в компании своего приятеля, похитил у него телефон. Мобильник злоумышленник впоследствии передал в пользование своему 18-летнему сыну. При этом молодой человек знал о том, что телефон похищен.

Теперь уже сыну старооскольца в соответствии с ч. 1 ст. 175 УК РФ (приобретение имущества заведомо добытого преступным путем) грозит лишение свободы на срок до двух лет. На столько же за решетку может отправиться и отец.