Свыше 44 тысяч жителей Белгородской области заболели коронавирусом

10935 белгородцев находятся на самоизоляции. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще шесть пациентов с подтвержденным COVID-19.

Это два жителя Старооскольского городского округа 1955 и 1959 годов рождения, две жительницы Старооскольского городского округа 1934 и 1940 годов рождения и жительница Курской области 1963 года рождения. Все пятеро проходили лечение в Старооскольской окружной больнице.

Также среди скончавшихся - жительница Губкинского городского округа 1941 года рождения, проходившая лечение в белгородской городской больнице №2.

За это же время 135 пациентов заболели, а выздоровели – 124.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 44020 человек, выздоровели – 39095, умерли – 870.

Сейчас из 1301-го госпитализированного 39 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

10935 белгородцев - на самоизоляции, 16674 – изолированы из-за контакта с заболевшими, 115340 – сняты с самоизоляции.