В Белгородской области загорелась больница

Причина пожара в настоящее время устанавливается. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Сегодня в 8 часов 20 минут на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы Волоконовского района поступило сообщение о том, что произошло загорание внешней обшивки здания Центральной районной больницы.

К месту происшествия незамедлительно были направлены дежурные караулы пожарно-спасательных частей №№ 18, 21, 28 и 31. Благодаря оперативным действиям огнеборцев дальнейшее распространение огня на помещения больницы не произошло.

До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания были эвакуированы 98 человек, в том числе 20 человек персонала, в результате происшествия никто не пострадал.

«В 8 часов 35 минут была объявлена локализация пожара, в 9 часов 15 минут - полная ликвидация», - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области.

Всего в тушении пожара принимали участие 47 человек и 16 единиц техники, в том числе от МЧС 31 человек и девять единиц техники. Причина пожара в настоящее время устанавливается.