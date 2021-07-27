Белгородцы могут предложить свой вариант школьного меню

До 9 августа специалисты проверят порядка 600 школ и почти 500 детских садов региона. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков обратился к родителям школьников на своих страницах в социальных сетях.

«Чуть больше месяца остается до 1 сентября. Активно идет приемка школ. Хочу спросить у родителей: как вам детское питание в школах? Что хотелось бы изменить или улучшить? Речь о качестве и меню. Жду ваших предложений. Мне кажется, это важная тема для здоровья наших детей», - написал врио губернатора.

Напомним, что комиссия по приемке образовательных учреждений будет работать в регионе до 9 августа. За это время специалисты проверят порядка 600 школ и почти 500 детских садов. Главное, на что обращается пристальное внимание - это безопасность.