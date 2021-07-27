В Белгороде мужчина выпал из катера и погиб

Все находящиеся люди на плавсредстве должны быть в спасательных жилетах. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

25 июля в 19 часов 30 минут водолазы поисково-спасательной службы области в Белгороде из реки Северский Донец извлекли тело мужчины 1983 года рождения.

По предварительным данным, во время отдыха на водоеме водитель катера, на борту которого находилось четыре человека, совершил резкий маневр, из-за чего двое из пассажиров оказались за бортом.

К сожалению, один из них из-за полученных телесных повреждений погиб. Все обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает, что все находящиеся люди на плавсредстве должны быть в спасательных жилетах.

В случае опрокидывания маломерного судна, если оно находится на плаву, не разрешается отплывать от него, необходимо находиться рядом и использовать плавсредство как опору и ориентир для спасателей.

Не допускается движение маломерных судов в несколько рядов, за исключением проведения спортивных состязаний и водных праздников.

При прохождении мест купания необходимо быть осторожным, чтобы не нанести травму купающимся.

Если вы оказались свидетелем несчастного случая на водном объекте, немедленно сообщайте об этом в Службу спасения по номеру телефона «112».