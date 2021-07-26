27 июля в Белгородской области будет +34 градуса

Старайтесь не находиться на улице долгое время, особенно в период максимальной солнечной активности с 11 до 17 часов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным белгородских синоптиков, завтра, 27 июля на территории региона ожидается переменная облачность. Без осадков.

Ветер ночью слабый, днем переменных направлений от пяти до десяти метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от 13-ти до 18-ти градусов тепла, днем – от 29-ти до 34-х градусов выше ноля.

В Белгороде ночью – от плюс 16-ти до плюс 18-ти градусов, днем – от 30-ти до 32-х градусов выше ноля.

Главное управление МЧС России по Белгородской области предлагает жителям региона ряд несложных рекомендаций, соблюдая которые, возможно в полной мере насладиться жаркой погодой без вреда для здоровья.

Следует носить свободную одежду из натуральных тканей, обязательно надевать легкие головные уборы и брать с собой бутылочку с водой. Старайтесь не находиться на улице долгое время, особенно в период максимальной солнечной активности с 11 до 17 часов.

Также, вы можете охладиться с помощью кондиционера, но настройте его таким образом, чтобы температура в помещении отличалась от температуры на улице не более чем на десять градусов. Иначе вы рискуете простудиться.

Если кондиционера нет, можно охладить воздух, используя емкость с водой, которая ставится перед вентилятором. Вода испаряется, охлаждая помещение на два - три градуса.

Еще одно хорошее средство в жару – контрастный душ. Рекомендовано принимать его утром и вечером, неплохо также встать под освежающие струи и в течение дня. Утром душ лучше заканчивать прохладной водой, а вечером перед сном – теплой. Если принять душ нет возможности, смочите холодной водой руки по локоть - вы почувствуете облегчение.

При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить по телефонам: «101» или «112». Телефон доверия Главного управления – 8(4722) 39-99-99.