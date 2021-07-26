В Белгородской области мужчина своровал телевизор

Похитителем оказался 55-летний ранее судимый не работающий староосколец без определенного места жительства. Фото: Алексей СЕРГУНИН

24 июля около четырех часов утра в дежурную часть УМВД России по Старому Осколу обратилась местная жительница. Она сообщила, что её соседи отсутствуют, а со стороны их дома слышен звук бьющегося стекла.

На место происшествия незамедлительно выехал наряд патрульно-постовой службы полиции. Правоохранители обнаружили, что в доме разбито окно. «Во дворе находился неизвестный мужчина с телевизором в руках», - информирует пресс-служба УВМД России по Белгородской области.

Правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 55-летний ранее судимый не работающий староосколец без определенного места жительства. Похищенной телевизор изъяли и передали законному владельцу - 50-летнему мужчине, который узнал о произошедшем от правоохранителей.

Теперь в соответствии с п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с проникновением в жилище) ему грозит лишение свободы на срок до шести лет.