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Общество26 июля 2021 15:45

В Белгородской области «Квадра» построит более 2 км циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения

Энергетики уже смонтировали 607 м труб и подключают новую сеть к централизованной системе
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Засыпка смонтированного циркуляционного трубопровода.

Засыпка смонтированного циркуляционного трубопровода.

В этом году в Губкине белгородская «Квадра» построит более 2 километров линий циркуляции горячего водоснабжения к 20 домам. Затраты на реализацию проекта составят 13,7 млн руб.

Самый масштабный участок - на улице Комсомольской. И здесь энергетики уже смонтировали 607 м труб и подключают новую сеть к централизованной системе. Специалисты уложили современные трубы из сшитого полиэтилена в пенополиуретановой тепловой изоляции вместо ветхих, пришедших в негодность линий циркуляции. Новые трубы прослужат около 50 лет. Чтобы ускорить работы, минимизировать неудобства для жителей и не останавливать движение транспорта, участок сети, проходящий через оживленную автодорогу, энергетики прокладывали с применением технологии горизонтального бурения.

- Новый трубопровод улучшит качество горячей воды в домах по улицам Лазарева и Раевского – жителям больше не придется подолгу сливать ее для получения нужной температуры, - пояснил директор Губкинской ТЭЦ Вадим Помельников.

Аналогичные трубопроводы должны быть и в самих домах, чтобы циркуляция работала должным образом. Поэтому внутридомовые линии циркуляции прокладывают управляющие компании в ходе капитальных ремонтов зданий по графику, определенному местной администрацией.

Новый циркуляционный трубопровод.

Новый циркуляционный трубопровод.

«Квадра» также проведет работы по восстановлению циркуляционных линий горячего водоснабжения на улицах Фрунзе, Кирова, Гастелло, Народная, 2-я Академическая. Полностью реконструкцию завершат в октябре.

Актуальную информацию о летней ремонтной кампании филиала можно найти на сайте проекта «Сетевое обновление» https://remont.quadra.ru/belgorodskaya-oblast

Справка: линия циркуляции горячего водоснабжения — дополнительная труба в квартальных сетях, которая не дает остывать нагретой воде путем постоянной циркуляции, что позволяет избежать ее застоя в период низкого разбора ресурса потребителями.

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