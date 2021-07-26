В Белгородской области «Квадра» построит более 2 км циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения

Засыпка смонтированного циркуляционного трубопровода.

В этом году в Губкине белгородская «Квадра» построит более 2 километров линий циркуляции горячего водоснабжения к 20 домам. Затраты на реализацию проекта составят 13,7 млн руб.

Самый масштабный участок - на улице Комсомольской. И здесь энергетики уже смонтировали 607 м труб и подключают новую сеть к централизованной системе. Специалисты уложили современные трубы из сшитого полиэтилена в пенополиуретановой тепловой изоляции вместо ветхих, пришедших в негодность линий циркуляции. Новые трубы прослужат около 50 лет. Чтобы ускорить работы, минимизировать неудобства для жителей и не останавливать движение транспорта, участок сети, проходящий через оживленную автодорогу, энергетики прокладывали с применением технологии горизонтального бурения.

- Новый трубопровод улучшит качество горячей воды в домах по улицам Лазарева и Раевского – жителям больше не придется подолгу сливать ее для получения нужной температуры, - пояснил директор Губкинской ТЭЦ Вадим Помельников.

Аналогичные трубопроводы должны быть и в самих домах, чтобы циркуляция работала должным образом. Поэтому внутридомовые линии циркуляции прокладывают управляющие компании в ходе капитальных ремонтов зданий по графику, определенному местной администрацией.

Новый циркуляционный трубопровод.

«Квадра» также проведет работы по восстановлению циркуляционных линий горячего водоснабжения на улицах Фрунзе, Кирова, Гастелло, Народная, 2-я Академическая. Полностью реконструкцию завершат в октябре.

Актуальную информацию о летней ремонтной кампании филиала можно найти на сайте проекта «Сетевое обновление» https://remont.quadra.ru/belgorodskaya-oblast

Справка: линия циркуляции горячего водоснабжения — дополнительная труба в квартальных сетях, которая не дает остывать нагретой воде путем постоянной циркуляции, что позволяет избежать ее застоя в период низкого разбора ресурса потребителями.

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