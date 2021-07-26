Свыше 85 тысяч белгородцев получили запрет на выезд из России в 2021-м году

Белгородцы могут оплатить задолженности на Едином портале государственных услуг. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

С начала текущего года белгородские судебные приставы ограничили право на выезд за пределы страны для 85765-ти человек. Задолженность у таких граждан по различным категориям исполнительных производств составила более девяти миллиардов рублей.

УФССП России по Белгородской области напоминает, что проверить себя на предмет наличия или отсутствия задолженности можно на официальном интернет-сайте Управления ФССП России по Белгородской области с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств».

Кроме этого, белгородцы могут оплатить задолженности на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) при получении государственных услуг, предоставляемых Федеральной службой судебных приставов. Для пользователей смартфонов доступно аналогичное мобильное приложение «ФССП».

C помощью данных сервисов можно не только узнать о наличии задолженности по исполнительному производству, но и оплатить ее в режиме онлайн.