В Белгородской области забывчивого отца арестовали на десять суток

Забывчивый отец игнорировал закон. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

В соответствии с действующим законодательством за неуплату алиментов без уважительных причин в течение двух и более месяцев грозит административная ответственность. В этом в очередной раз убедился житель Белгорода, накопивший долг более чем в 135 тысяч рублей.

По решению суда мужчина обязан выплачивать алименты на содержание дочери в размере четверти видов заработка или иного дохода. Но забывчивый отец игнорировал закон.

В итоге приставы в соответствии с ч.1 ст.5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» составили административный протокол. А судья назначил арест сроком на десять суток, отбывать которые мужчина отправился прямо из зала суда.

«Если мужчина не изменит свое отношению к выплате алиментов, его впоследствии будет ожидать уголовная ответственность», - напоминает пресс-служба УФССП России по Белгородской области.