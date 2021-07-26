Еще 26 жителей Белгородской области вылечились от коронавируса

Сейчас из 1287-х госпитализированных 35 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще четыре пациента с подтвержденным COVID-19.

Это два жителя Старооскольского городского округа 1929 и 1957 годов рождения, жительница Старооскольского городского округа 1956 года рождения и житель Губкинского городского округа 1959 года рождения. Все четверо проходили лечение в Старооскольской окружной больнице.

За это же время 139 пациентов заболели, а выздоровели – 26.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 43885 человек, выздоровел – 38971, умерли – 864.

Сейчас из 1287-х госпитализированных 35 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

10641 белгородец - на самоизоляции, 16674 – изолированы из-за контакта с заболевшими, 115174 – сняты с самоизоляции.