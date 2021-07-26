21 августа на Белгородчине стартует охота на серую цаплю

Постановлением утвержден также перечень водоемов, на которых охота на пернатую дичь запрещена. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

«С 21 августа по 20 ноября в Белгородской области будет открыта охота на болотно-луговую, водоплавающую, полевую, степную дичь и серую цаплю», - сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Сроки утверждены соответствующим постановлением «О введении ограничений в сезоне охоты 2021-2022 годов».

Этот же документ запрещает любительскую и спортивную охоту на косулю европейскую и оленя благородного на территории общедоступных охотничьих угодий Белгородской области, сурка-байбака (европейского), а также дикого кабана.

В Белгородском, Борисовском, Ивнянском, Красногвардейском, Краснояружском, Прохоровском, Ровеньском, Чернянском районах и Валуйском, Новооскольском, Старооскольском, Яковлевском городских округах, на территории общедоступных охотничьих угодий Вейделевского района, а также Алексеевского и Шебекинского городских округов, на территории угодий, закрепленных за Белгородской региональной общественной организацией «Общество охотников и рыболовов» в Волоконовском районе и Грайворонском городском округе, на территориях охотничьих угодий, закрепленных за ООО «Охотничье хозяйство «Вейделевское» и ООО «Муромский лес» нельзя охотиться на куницу.

Постановлением утвержден также перечень водоемов, на которых охота на пернатую дичь запрещена.

Определены и сроки охоты на лисицу, в предстоящем сезоне она продлится с 6 ноября по 28 февраля.