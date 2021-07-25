Нарушил и погиб: под Белгородом произошло смертельное ДТП

Водитель автомобиля «ВАЗ» погиб на месте происшествия. 30-летний водитель «Мазды» получил телесные повреждения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«По предварительным данным, накануне около 12 часов 15 минут в селе Городище Старооскольского городского округа произошло смертельное ДТП», - сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

61-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 21053» при развороте не уступил дорогу автомобилю «Мазда - 6», двигавшемуся по равнозначной дороге со встречного направления прямо, в результате чего совершил с ним столкновение.

Водитель автомобиля «ВАЗ» погиб на месте происшествия. 30-летний водитель «Мазды» получил телесные повреждения.