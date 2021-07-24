Еще 143 жителя Белгородской области заболели коронавирусом

Всего с начала пандемии в Белгородской области от коронавируса вылечились 38908 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще пять пациентов с подтвержденным COVID-19.

Это два жителя Старооскольского городского округа 1949 и 1954 годов рождения и жительница Старооскольского городского округа 1936 года рождения, проходившие лечение в Старооскольской окружной больнице.

Также среди скончавшихся - два жителя Белгорода 1939 и 1953 годов, проходившие лечение в белгородской городской больнице №2.

За это же время 143 пациента заболели, а выздоровели – 112.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 43603 человека, выздоровели – 38908, умерли – 855.