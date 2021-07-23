Дубль Дегтева помог белгородскому «Салюту» крупно победить в Рязани

Это первая крупная победа «Салюта» в официальных матчах в этом сезоне. Фото fcsalyut.ru.

Сегодня в рамках 2-го тура первенства ПФЛ белгородский «Салют» в гостях разгромил «Рязань» - 4:0.

Дублем отметился автор победного гола в ворота пензенского «Зенита» Денис Дегтев. Он отличился на 25-й (0:2) и 74-й минутах (0:4).

На 47-й минуте первый гол в этом розыгрыше забил Артем Малахов. Еще один мяч в свои ворота провел голкипер хозяев Сергей Правкин – на 19-й минуте.

Это первая крупная победа «Салюта» в официальных матчах в этом сезоне. В последний раз наши парни выигрывали с перевесом в три мяча 4 июня, когда в Воронеже взяли верх над дублем местного «Факела» (3:0). А с разницей в четыре мяча белгородцы не побеждали с 15 мая, когда в Туле разгромили «Химик-Арсенал» (4:0).

Таким образом, после сегодняшнего игрового дня в подгруппе 2 группы 3 «Салют» единолично лидирует с шестью очками. У пяти клубов по три очка, но у четырех из них по игре в запасе.

Теперь 1 августа «Салют» сыграет дома с «Калугой».