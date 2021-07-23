В ответе за рога: в Белгороде осудили двух мужчин, продававших части особо ценных животных

Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям задержали контрабандистов, когда те пытались продать товар. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Белгороде завершился судебный процесс над двумя жителями соседнего государства, пытавшимися продать рога азиатского сайгака.

Следствие и суд установили, что не позднее 10 ноября прошлого года подсудимые незаконно приобрели за границей 2647 экземпляров рогов азиатского сайгака.

16 - 17 ноября они привезли их в Белгород и хранили в арендованном гараже.

Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям задержали контрабандистов, когда те пытались продать товар.

«В соответствии с ч.3 ст.258.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка частей особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ, совершенные группой лиц по предварительному сговору) каждому из мужчин назначали наказание в виде пяти лет лишения свободы», - сообщает СУ СК России по Белгородской области.