Под Белгородом мужчина ранил ножом двух собутыльников

Когда один из участников застолья вышел из двора, планируя отправиться в магазин, злоумышленник набросился на него и ранил ножом в живот. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По предварительным данным, 21 июля в одном из сел Яковлевского городского округа пятеро мужчин распивали в доме одного из них спиртные напитки.

Во время застолья возникла словесная ссора. Один из гостей повел себя агрессивно и стал демонстрировать присутствующим нож, после чего его попросили уйти.

Покинув компанию, мужчина затаился неподалеку от дома. Когда один из участников застолья вышел из двора, планируя отправиться в магазин, злоумышленник набросился на него и ранил ножом в живот.

Так как потерпевший долго не возвращался, один из приятелей отправился вслед за ним и, увидев раненого, решил отвести его в находящееся неподалеку медицинское учреждение. По пути подозреваемый вновь напал, нанеся обоим мужчинам ранения в шею, после чего покинул место происшествия.

После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. «Предположительно, он планировал скрыться на территории другого региона и уже приобрел билет на поезд», - информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Теперь подозреваемому в соответствии с п. «з» ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия) грозит до десяти лет лишения свободы.