Белгородца могут посадить в тюрьму за удар кулаком по чужому автомобилю

Сумма причиненного ущерба составила около 17 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Белгорода сообщила в местный отдел полиции № 1, что видела из окна, как неизвестный нанес удар по чужому автомобилю.

Подозреваемого по горячим следам задержали сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по региону. Им оказался 33-летний ранее судимый житель областного центра.

По предварительным данным, мужчина из хулиганских побуждений, проходя мимо автомобиля «Шевроле», принадлежащего 42-летней жительнице Белгородского района, ударил кулаком в лобовое стекло.

Свой поступок он объяснил тем, что из-за имеющихся неприятностей не справился с эмоциями. Сумма причиненного ущерба составила около 17 тысяч рублей.

«Теперь в соответствии с ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества из хулиганских побуждений) ему грозит до пяти лет лишения свободы», - сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.